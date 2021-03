¿Qué le ha parecido a Esperanza Aguirre la marcha de Pablo Iglesias del Gobierno para presentarse como candidato al Gobierno de la Comunidad de Madrid por Podemos? A esta cuestión ha respondido la expresidenta madrileña en Liarla Pardo. "Me sorprendió, pero me sorprende desagradablemente que haya decidido no dejar todavía la Vicepresidencia. Yo dejé la Presidencia del Senado para no aprovecharme de los medios, los conductores, las secretarias...", ha señalado Aguirre.

La exdirigente popular también ha analizado el futuro político del líder de Unidas Podemos con este cambio radical que ha dado recientemente: "Él sabrá lo que hace, pero el problema que tenemos es que si ganan las tres izquierdas no solo subirán los impuestos, también empezarán las expropiaciones, las 'okupaciones' y se acabará con el modelo de democracia liberal que tenemos en España". En este sentido, Aguirre ha confirmado estar de acuerdo con el lema del PP de Madrid 'Comunismo o libertad'.

"Claro que sí. El problema no es la ideología, sino los resultados de esa ideología llevada a la práctica", ha señalado la expresidenta de la Comunidad de Madrid, al tiempo que ha asegurado que "el Parlamento Europeo ha acordado que el nazismo y el comunismo son sistemas totalitarios y prohíbe a todos los estados miembro de la Unión que se haga ningún tipo de propaganda de comunistas ni de 'nazistas'. Pero parece que aquí nos lo hemos tomado a broma".