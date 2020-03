Enrique San Francisco está de estreno. El cómico presenta 'Pesadilla en la comedia', una obra en la que hace de crítico gastronómico "que come y bebe por la cara", un papel que "en absoluto" le ha costado hacer.

Reconoce que le encanta comer. "Lo que no sé es dónde lo meto", bromea con Cristina Pardo. "Últimamente no me viene bien nada. Con la edad te vas haciendo mucho más gruñón. La cocina moderna no me gusta nada", revela.

"Entiendo que la cocina y la química van unidas, pero me gusta más comer normal", afirma el humorista. En cuanto a su plato favorito, se decanta por un buen plato de lentejas. Además, recuerdan el momento en el que San Francisco acudió a El Hormiguero con una singular petición.

Pablo Motos le regaló una Thermomix... que todavía no ha estrenado. "Lo voy atrasando. Dicen que lo peor es limpiarla, que es un trabajo arduo, me han contado que es lo más coñ***", afirma.