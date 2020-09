Antonio Zapatero, viceconsejero de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, ha defendido en Liarla Pardo que "la vuelta a las aulas es segura" y ha dicho que se basan en varios hechos para hacer esta afirmación: "Tenemos la experiencia de lo que ha pasado en otros países europeos", ha señalado, al tiempo que ha apostillado que "en diez, la incorporación de los niños al colegio no ha supuesto ningún problema, ni ha modificado el estado de la pandemia en esos países".

Además, Zapatero ha dicho que "los niños se infectan mucho menos porque tienen en sus aparatos respiratorios muchos menos receptores para que se enganche el virus". En este sentido, ha afirmado, "los niños infectan menos tanto de niño a niño, como de niño a adulto". "Lo que recomienda Europa es que los niños vayan al colegio", ha asegurado. Así, ha insistido en que "con las medidas adoptadas en Madrid, la vuelta al colegio es segura".

En lo referente a los datos de la pandemia en Madrid, el viceconsejero de Salud ha destacado que "esta semana han habido dos días en los que ha habido más altas que ingresos". "Son detalles importantes que indican que la pandemia se está controlando", ha afirmado el viceconsejero, quien también ha subrayado que "desde el 11 de mayo, ha habido 62.000 infectados y se ha hecho seguimiento a 230.000 contactos, es una cifra francamente importante".

Y sobre la posibilidad de aplicar "confinamientos", como afirmó Ayuso en laSexta Noche, Zapatero ha señalado que "esto afectaría a todo el país", por lo que se trata de algo "muy complicado, ya que se cerraría el aeropuerto y esto afectaría a todo el territorio español".

Además, Antonio Zapatero ha mostrado su "máximo respeto por el Gobierno de España y por el ministro de Sanidad" con el que ha dicho que mantiene "una relación personal excelente". "Le ha tocado gestionar posiblemente la crisis más difícil que ha podido haber en España en el último siglo", ha manifestado.

Defiende que "Madrid está haciendo las cosas bien desde que comenzó la pandemia"

Por otro lado, el viceconsejero de Salud Pública de Madrid ha defendido que la comunidad "está haciendo las cosas bien, con criterio, desde que comenzó la pandemia". "Ha hecho un esfuerzo tremendo para gestionar esta crisis dificilísima", ha expresado, aunque ha dicho que le gustaría que todos fuesen "más juntos". "Nos quedan tres o cuatro meses de pasarlo mal, pero si somos capaces de ayudarnos unos a otros, veo el final de este túnel horrible", ha indicado.

Por último, Zapatero ha hablado sobre los negacionistas, de quienes ha dicho que "pueden pensar lo que quieran, pero el problema es que pueden contagiar a sus familias y conocidos". "Me parece una estupidez de tal calibre que no lo puedo entender con lo que está ocurriendo, me saca de quicio", ha expresado.