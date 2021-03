¿Bárcenas dijo la verdad en la Audiencia Nacional a la hora de afirmar que había una Caja B en el Partido Popular? Es la pregunta que Cristina Pardo ha lanzado al vicesecretario del PP Antonio González Terol. Una cuestión que ha generado momentos de tensión en la entrevista, puesto que el dirigente de los populares se limitaba a señalar que este asunto no tenía que ver con la actual cúpula de la formación: "No vamos a comentar la defensa de una persona procesada y condenada por corrupción, garantizo la honestidad del actual Partido Popular".

No obstante, Pardo ha repreguntado a González Terol sobre el caso de Bárcenas: "Ustedes se deben a los ciudadanos, tendrán que explicar en algún momento si lo que dice Bárcenas es verdad o no, en vez de decir que no volverán a hablar de él. Porque los ciudadanos y sus votantes necesitarán saberlo". Y el vicesecretrio popular ha insistido: "Lo que se somete a las elecciones del 4 de mayo es el voto a Díaz Ayuso, no vamos a comentar nada sobre personas que ya no están vinculadas al Partido Popular".

Un posicionamiento que, según ha reconocido la presentadora en Liarla Pardo, no acaba de entender: "No sé por qué les cuesta tanto decir si Bárcenas dice o no la verdad, si además dicen que ya no pertenece al actual partido". "Se lo vuelvo a repetir, no pertenece al actual partido, por lo que Bárcenas tendrá que hacer de portavoz de Bárcenas, yo hago de portavoz del Partido Popular", ha proseguido González Terol, que ha aprovechado su intervención para mandar un dardo a Sánchez: "Por lo menos damos explicaciones, y Sánchez, y no el PP, fue el que le puso sordín a los medios de comunicación". Otra afirmación a la que Cristina Pardo no ha dudado en responder.