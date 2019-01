El relato de Silvia Abril sobre el drama de la hipoteca: "Unos amigos no se separan porque su economía individual no les permiten vivir en distinto techo"

Silvia Abril presenta 'Bajo el mismo techo', una película en la que dos personas se quieren separar y no pueden por culpa la hipoteca. Una historia de ficción que puede ser muy real como la propia cómica cuenta a Cristina Pardo en este vídeo.

"Tengo unos amigos que están condenados a vivir bajo el mismo techo porque su economía individual no les permite decir 'yo me cojo un piso y te sigo ayudando con la hipoteca', no hay opción posible", relata.

Por su parte, Siliva confiesa en Liarla Pardo que hasta hace nada no tenía hipoteca: "Hasta los 47 años no me he hipotecado, con lo poco que me queda, cómo he engañado al banco, ¿eh?", destaca Silvia, entre risas, a Cristina. "Hasta ahor a he sido mucho de alquiler porque como soy un culo inquieto me gusta cambiar de casa", explica.

