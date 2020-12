Josefa Palacios es una mujer de Utrera, Sevilla, que tiene una deuda 500.000 euros por el Impuesto de Sucesiones debido a la herencia de su padre, pero su pensión es de 500 euros al mes, por lo que no puede hacer frente al pago. Su situación es desesperada.

"Mi padre murió en el 2011 y él era el típico antiguo que tenía las cosas a su nombre y que pensaba que cuando se muriese sería para nosotros. Y nosotros no sabíamos del tema porque no hemos estudiado, ya que teníamos que trabajar con nuestro padre, que se dedicaba al ganado", ha relatado la mujer.

Al fallecer su padre y dejar la vivienda al nombre de él, la hija tuvo que pagar en un inicio 100.000 euros. Y además, su padre tenía otra casa "que está en ruinas y Hacienda la ha valorado en 1,2 millones de euros". "Como nos pedían tanto dinero, nosotros la ofrecimos para quedarnos libre de carga, pero nada", ha manifestado Palacios, a lo que ha añadido: "Hacienda no quiere casas, quiere dinero y arruinar a la persona".

"Estamos todos malos porque no es posible que yo no pueda dormir con tres hijos que tengo, dos de ellos menores, porque Hacienda se quiera llevar el techo de mi casa. No podemos renunciar a la herencia. Si yo renuncio a la herencia, renuncio al techo de mis hijos, que es lo único que tengo. Si renuncio a la herencia, ¿dónde me voy y qué hago con mis tres hijos?", ha manifestado Palacios entre lágrimas, añadiendo que toda la familia está "destruida".