Entrevista a Xavier Sardà en Liarla Pardo. Preguntado por el discurso de Vox, el periodista considera que "hay cosas intolerables" y no entiende por qué "se han metido en el jardín" de atacar a las mujeres. "No tiene sentido dejar de hablar de violencia de género", añade.

Sardà cree que el voto a Vox es "absolutamente sentimental" y sostiene que la gente se ha percatado de que no es un voto "testimonial" a un partido de extrema derecha. "Han entrado en las instituciones gracias al PP y a Cs, que le ha costado la vida", explica el periodista.

Pero, ¿cree que Vox ha tocado techo este 10N? "La gente se ha percatado de que el voto a Vox no es inútil, está en las instituciones", apunta Sardà, que sostiene que el aumento del voto a Vox y la situación en Cataluña "son vasos comunicantes".

Con respecto a Ciudadanos, sostiene que la formación de Rivera debería 'hacerse un Valls', que "evitó que en el Ayuntamiento de Barcelona hubiera un alcalde independentista". "Si hay patriotismo español, Cs debe alejarse de PP y Vox. La otra alternativa es desaparecer", añade.

Su respuesta tras ser señalado en carteles anónimos

Sardà fue uno de los seis periodistas catalanes señalados como "terroristas de la información" en varios carteles anónimos pegados por las calles de Barcelona.

Preguntado sobre cómo le afectó esta campaña de desprestigio, Sardà responde a Cristina Pardo y tira de ironía.

"Me molestó mucho el tipo de papel y que no fuese en color. Si te tienen que señalar y preocupar a tu familia, por lo menos gástate un poco, un par de euros", afirma entre risas. "Me matarán con todas estas bromitas", añade el periodista.