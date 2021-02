¿Cómo ve Pedro Duque el patio político? Es la pregunta que Cristina Pardo ha lanzado al astronauta y ministro de Ciencia, Pedro Duque, dirigente sobre el que la presentadora de Liarla Pardo ha querido saber qué es lo que más le ha sorprendido desde que entró a trabajar como miembro del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Esto es ¿cuál es la situación más 'marciana' que ha vivido en el terreno político?

"Serían muchas cosas", ha reconocido Duque a Pardo, matizando que "en ciertos ambientes y momentos le ha sorprendido la mala fe que parece que se destila", refiriéndose a las discusiones que se dan a partir de determinadas preguntas en el Congreso y otros organismos: "A veces no puedes entender que hagan ese tipo de afirmaciones. Muchas veces no hay buen ambiente. Parece ser lo normal, pero para mí no lo es".