David Bustamante ha recordado en Liarla Pardo cuáles han sido sus mejores y peores momentos en sus 20 años de carrera en la música. En lo referente a los más felices, destaca sus "comienzos". "La primera vez que yo salí a actuar fuera de la academia de Operación Triunfo fue en un festival que hace el bueno de Justo Molinero y lo hice frente a un millón de personas, me temblaba todo, fue demasiado. Cuando vi a la gente cantando mis canciones me di cuenta de que no podía dejar escapar esto", ha expresado.

Asimismo, el cantante ha contado a Cristina Pardo cuál ha sido su peor momento profesional, un testimonio que puedes ver en este vídeo en el que Bustamante confiesa que lo pasó "muy mal" por un problema que vino "por el desgaste".