Cristina Almeida ha hablado sobre los dirigentes políticos condenados a prisión por el procés. Para la abogada, "no son presos políticos, sino políticos presos". En este sentido, ha recordado que esas personas "se saltaron la Constitución". "Si todos hacemos esto, imagínate la que se monta", ha expresado.

Además, la abogada ha tratado el tema del feminismo en Liarla Pardo, así como la evolución que ha tenido el concepto de familia en unos años. Y es que ella ha estado muy implicada en el movimiento feminista. "Yo me casé con mi marido porque decía que quería formar una familia y no se hablaba ni con su madre", ha afirmado, añadiendo que a los que le decían que "una mujer sin hijos es como un jardín sin flores", ella les contesta: "Pues yo tengo un césped que te caes".

"Tuve un aborto por un disgusto"

Almeida también ha contado que se quedó embarazada después de separarse de su primer marido y que este le dijo que le pusiera su nombre. "No podía reconocer al hijo que yo quería tener porque le tenía que poner el nombre de mi marido (con el que no estaba desde hace cuatro años) porque si no era un hijo adulterino. Le llamé y me dijo que le pusiera su nombre. Sin embargo, a los cuatro meses tuve un aborto espontáneo por un disgusto que me dieron", ha recordado.

En lo referente a su infancia, la abogada ha indicado que fue su madre "la que insistió en que todas sus hijas estudiaran". "Yo decía era abogada, y me decían que era abogado. Y no, yo era abogada. Ellos pensaban que lo que imponía el respeto era el abogado", ha añadido.

La presión de las mujeres por estar delgadas

Por último, la abogada ha hablado sobre la presión que sufren las mujeres para estar delgada. "Los hombres musculosos me dan un asco que te caes", ha reconocido Almeida, para la que, "los hombres nunca están gordos, sino fuertes". "Las gordas somos nosotras", ha añadido.

Sin embargo, Almeida ha dicho que se está avanzando en este tema y que prueba de ello es que "ya hay desfiles de modelos de tallas grandes". "En mis tiempos tener talla grande era ir de negro. Yo me compraba mis telas y me hacía mis trajes porque quería ir de colores", ha recordado la abogada.