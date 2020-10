El empresario Cayetano Martínez de Irujo habla en Liarla Pardo sobre los políticos que actualmente se encuentran en el Gobierno.

Sobre el presidente, Pedro Sánchez, reconoce que le tiene cierta simpatía y que incluso se identifica con él. "Me cae bien, es una persona que ha pasado todas las dificultades habidas y por haber y que no han podido con él. Me siento identificado porque conmigo tampoco han podido y han intentado machacarme de diferentes ángulos de la sociedad y de la prensa".

El problema de fondo, dice, es Pablo Iglesias. "Le diría lo que le dije por un mensaje de móvil, que modernizase el marxismo leninismo trotskista al siglo XXI. Es un sistema absolutamente fracasado en el mundo y en la historia, el comunismo destruye la sociedad y los poderes, el régimen empobrece a la población y no la deja progresar", defiende Martínez de Irujo.

Además, sobre el líder de Unidas Podemos asegura que "se ha cargado al partido": "Me recuerda a las películas de los gánsteres, que habla con tono predicador en cuanto se dan la vuelta dicen 'matarlo'". "Haz algo nuevo dentro de tu predicación populista y conviértela en popular", concluye el empresario, que cree que "gobernar con este señor y su tendencia es imposible".

En cambio, "lo ideal" para Martínez de Irujo habría sido que gobernase Sánchez con ALbert Rivera. Sobre este último, exlíder de Ciudadanos, dice: "Nos ha dejado jodidos porque tuvo la oportunidad en las manos. Quería ser presidente o nada, y nos ha dejado jodidos".