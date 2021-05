David Bustamante recibió una lluvia de críticas por una publicación en redes sociales en la que dijo a Rafa Nadal que el morado "está de moda", ya que el tenista llevaba un conjunto de ese color el día que ganó el trofeo Conde de Godó, el mismo que el que lleva el cantante en la portada de su nuevo disco 'Veinte años y un destino'.

"Lo puse como una gracia para volver a sacar la portada otra vez y me dijeron que era un 'podemita' y que ya sabían qué lado estaba, cuando yo nunca me he metido en política, ni pienso. Se ve que es una gracia porque son los mismos colores, yo no entendía nada", ha expresado. Así, el artista ha bromeado con que ahora se tiene que vestir "de naranja, de azul, de rojo y de verde". "Igual me visto un día de todos los colores y me dicen que soy muy plural"

En lo referente al ambiente actual, Bustamante ha dicho que lo ve "crispado y muy tenso". "Estamos todos, todas y todes un poco tensos, tensas, tenses", ha comentado, tras lo que ha añadido: "Un poquito de Bustamante 20 años y un destino y estaréis todos suaves todo el día".