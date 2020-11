Bibiana Fernández, Alaska y Mario Vaquerizo estrenan 'La última tourné', una comedia musical, en el Teatro Calderón de Madrid. Las artistas han hablado en Liarla Pardo de la obra, pero también de la situación que atraviesa España por la pandemia de coronavirus.

Fernández cree que con las medidas que se imponen, se demuestra que "los políticos están muy despistados". "Hacen el toque de queda de 11:00 horas a 6:00 horas de la mañana. Tu puedes ir a casa de tu amigo antes y salir después de las seis, me parece que es un desconocimiento de lo que es la vida", asegura.

Además, cree que aunque "está bien apelar a la responsabilidad de cada uno" eso es algo que no termina de funcionar con la gente joven: "Tienen muy lejana la muerte, no han convivido con ella. Yo he enterrado a toda mi familia y amigos", reconoce.

En este sentido, Alaska cree que "cada uno tenemos un umbral de seguridad en el que empezaos a ponernos nerviosos con lo que hace los que tenemos al lado". Y que a pesar de este, hay cuestiones mínimas con las que tener prudencia. Así, defiende que "puedes irte a tomar una cerveza y cuatro cosas bien hechas". "No puedes pensar que estás asegurada, pero sí puedes tener prudencia", apunta Bibiana.