Cristina Pardo entrevista en Liarla Pardo a Antonio Figueras, quien destaca que "el virus puede desaparecer, pero también puede haber un nuevo brote". El investigador del CSIC reivindica la importancia de cumplir con las medidas de seguridad.

"Si la gente cumpliera las normas que están escritas esto iría como debería, pero no las cumplimos y nos la saltamos a la torera", lamenta el experto, que destaca que lo que más le "duele son las personas que se están esforzando por cumplirlo todo" y ven que el resto no lo hace.

Figueras afirma que entiende "la tensión de lo que está sucediendo", pero resalta que "todo lo que sea no respetar las normas de distancia y de número de personas es arriesgar tanto de forma individual como colectivamente".

"Los números son muy duros, de los que se infectan un 80% lo pasan muy mal", señala Figueras, que confiesa que sintió "pena" al ver las protestas en la calle y las playas abarrotadas: "Estamos sufriendo todos, algunos más que otros, y es jugárnosla a la ruleta rusa pero con todas las balas cargadas porque si tienes a mucha gente junta la posibilidad de que el virus salte de una persona a otra es más fácil".

"La gente no ha visto lo mal que lo han pasado los enfermos, ni los sanitarios, ni lo duro que es no poder despedirte de un familiar", indica el investigador, que afirma que "no es un tema ideológico sino de sentido común".

"Nos podemos encontrar con un escenario en el que el virus desaparezca", explica, pero también advierte de que lo que se está ocurriendo en otros países no indica que esto vaya a suceder: "Estamos viendo que no es así, siguen apareciendo brotes, y más de lo de antes, porque cuando se esta desescalando hay que tener en cuenta el tiempo en que la persona se infecta y aparecen síntomas".

Por ello, el experto alerta de que "estamos en el momento mas crítico de todo el proceso", por lo que es necesario "estar más unidos que nunca". "Si no vamos juntos en esto", explica que existe "la posibilidad de que ese escenario del gran tsunami que lo arrase todo a finales de año" y que "solo queden los que sobrevivan": "Ojalá consigamos evitarlo con un esfuerzo común".