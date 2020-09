Los malos datos de casos de coronavirus que viene registrando desde hace semanas la Comunidad de Madrid han llevado a las autoridades regionales a restringir ciertas zonas donde la incidencia del virus es mayor. Pero el Gobierno regional, con estas medidas, no ha seguido todas las recomendaciones que ha hecho Sanidad, pidiendo más limitaciones.

Preguntado en Liarla Parda sobre una posible intervención, el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Alemida, ha declarado que "sería un error hacer una suerte de intervención".

"Necesitamos sentir que las administraciones actúan de acuerdo a unas series de datos, que Salvador Illa explique los datos que tiene y por qué discrepa de las autoridades sanitarias de Madrid", ha defendido el alcalde. Cuando lo explique, dice, "podrá decretar las actuaciones que considere necesarias".

No obstante, Martínez-Almeida no ha cerrado la puerta a futuras nuevas restricciones, ya que cree que una vez vivimos la primera ola y este segundo rebrote "no podemos desdeñar ningún escenario que se pueda producir": "Tendremos que estar preparados para adoptar cualquier medida en cualquier escenario. No nos puede pasar que no seamos capaces de hacerlo", ha asegurado.

En este sentido, el alcalde ha alabado la actuación de la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, de la que ha considerado que "está haciendo la gestión que procede de esta pandemia con los recursos y humanos que hay".

Cuestionado por las dimisiones que se han sucedido estos meses dentro del área de sanidad (la del portavoz de la comisión Gobierno-Madrid, Emilio Bouza, que ha durado 48 horas en el cargo, y la directora general de salud pública, Yolanda Fuentes), Almeida ha justificado que en otras autonomías ha habido cambios en los órganos de gestión.

A pesar de que Almeida "no diría que hay ensañamiento del gobierno de la nación" con la Comunidad de Madrid, sí ha defendido que "podría haber mejor cooperación y colaboracióndel Gobierno. "Da la sensación de que durante estos meses siempre que ha habido que señalar a una comunidad autónoma ha sido Madrid, la única comunidad que ha estado en boca con carácter de estigmatización. Hay una fijación cuando todos hemos pasado por el mismo trance", ha concretado.

Además, sobre esta 'guerra' entre el Gobierno central y el autonómico, Alemida se ha mostrado incluso más tajante en cuanto a la falta de coordianción: "Si dijera lo que pienso, no trasladaría un mensaje de confianza a los ciudadanos".