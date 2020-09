Agustín Zamarrón, diputado del PSOE, ha asegurado en una entrevista en Liarla Pardo que Santiago Abascal es "un franquista", después de que el líder de Vox afirmara en la sesión de control al Gobierno en el Congreso que el Ejecutivo presidido por Sánchez es el peor Gobierno de España "en 80 años".

El diputado más veterano del Congreso ha aconsejado al líder de Vox tener "más humildad" y aplicar más "el realismo".

Aun así, Zamarrón ha asegurado que todos los diputados son "constitucionalistas" porque por eso han "acatado la Constitución": "Se quiera o no, todos los que estamos allí hemos acatado la Constitución, luego nuestra obras dirán una cosa u otra".

El diputado socialista no ha dudado en defender a Fernando Simón tras la polémica broma que realizó en plena rueda de prensa para informar sobre el coronavirus, cuando el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias afirmó: "Me voy a meter el dedo en la nariz".

"Creo que Simón es una persona que tiene un grado de aproximación grande. Siempre hay gente que está en contrapelo, y eso no se puede evitar. Cuando se habla muchas veces puede que a alguien no le parezcan bien algunos gestos es respetable; pero yo tengo un gran respeto por la labor que hace este señor, que es de respeto y muy difícil. Y esto no lo digo yo, lo dicen muchos epidemiólogos", ha afirmado.

Además de diputado, Agustín Zamarrón es licenciado en Medicina y especialista en medicina interna; sin embargo, ha reconocido que no le hubiera gustado estar en el puesto de Fernando Simón durante la pandemia.

"Meterse en la piel de otro es muy difícil, es un papel durísimo. No me gustaría estar en su pellejo", ha reiterado.

El 'socialista' también ha opinado sobre la iniciación de Cayetana Álvarez de Toledo en Youtube. "No diré yo nada en contra de doña Cayetana hoy", ha afirmado el diputado, que ha asegurado que "es una persona de grandes cualidades": "Yo diría que se preocupe de hacerse escuchar más que hacerse oír".

Además, ha querido agradecer a la exdiputada del PP "su apoyo decidido y aislado dentro de su partido a la eutanasia".

El parecido de Agustín Zamarrón con Valle-Inclán también tuvo su repercusión en redes sociales cuando presidió la mesa de edad. Un periodo en el que, como ha afirmado, tuvo que usar de despacho "un sillón en un pasillo" para atender todas las cuestiones de los periodistas.

El diputado también ha llamado a "escuchar" a los jóvenes como el mejor método para que éstos recuperen las ganas de escuchar a los políticos. "No nos estamos jugando su porvenir, nos estamos jugando nuestro futuro en desatenderlos", ha reiterado.

"Estamos en un momento de grandes incertidumbres, y que el mundo de la política no asuma el pilotaje de esas incertidumbres y su manejo crea perplejidad, y esto no puede ser", ha zanjado el diputado.