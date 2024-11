El PP y Vox mantienen su acuerdo para construir hoteles a 200 metros de la costa a pesar de la tragedia de la DANA

El pasado 29 de octubre, en plena tragedia de la DANA que dejó más de 200 muertos en la Comunidad Valenciana, el PP y Vox alcanzaban un acuerdo en Les Corts para permitir la construcción de hoteles a tan solo 200 metros de la costa. Tres semanas después, y a pesar de los dramáticos efectos de la tormenta, ambos partidos siguen firmes en su decisión y no han dado marcha atrás.

El acuerdo, que fue aprobado en la Comisión de Justicia del Parlamento autonómico, establece una reducción de la distancia mínima para la construcción de hoteles cerca del mar, permitiendo su edificación a solo 200 metros, una medida que favorece especialmente la iniciativa del PP. En la tramitación del proyecto de ley 'Plan Simplifica' —destinado a agilizar la burocracia administrativa en la Generalitat Valenciana—, el punto clave de la distancia mínima fue el tema de debate.

Aunque inicialmente el PP proponía reducirla a 100 metros, Vox enmendó la propuesta para situarla a 500 metros, y finalmente se alcanzó un término intermedio que ha permitido acordar los 200 metros, con excepciones para casos en los que barreras naturales o artificiales rompan la interacción entre el mar y las actividades humanas.

A pesar de que la DANA ha subrayado los peligros de construir en zonas expuestas a fenómenos naturales, ambos partidos mantienen la postura de que el acuerdo debe seguir adelante. "Está aprobado", reiteró el portavoz de Vox, José María Llanos, mientras que el síndic del PP, Juanfran Pérez Llorca, defendió la importancia de seguir adelante con el plan simplificado para agilizar la respuesta administrativa en tiempos de emergencia.

No obstante, esta postura ha sido duramente criticada por el portavoz del grupo socialista, José Muñoz, quien consideró que el PP y Vox están priorizando la construcción de hoteles frente a una reflexión sobre el modelo de ocupación del territorio. Muñoz lamentó que el pleno, que se celebrará la próxima semana, no sirviera para dar explicaciones a la ciudadanía sobre lo sucedido el 29 de octubre y denunció la ausencia de la consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, quien no comparecerá en este primer pleno tras la tragedia.

Mientras tanto, el futuro de la Agencia Valenciana del Cambio Climático también está en el aire. Desde el PP, no descartan su eliminación, argumentando que tener más organismos no necesariamente mejora la eficacia administrativa.