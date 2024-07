¿Regular por ley el papel de la pareja de quien ocupe la Moncloa? Esto es lo que ha propuesto este martes el portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, quien ha abogado por reglar la figura de la pareja del presidente o la presidenta del Gobierno para dejar claro "qué puede hacer y que no" y evitar situaciones "absurdas" como la que, a su juicio, se están dando con la investigación a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez. De esta forma, "se acabarían muchas historias", ha manifestado.

Sin embargo, la propuesta no especifica cómo debería ser esta regulación. En una proposición no de ley presentada en mayo, Esquerra Republicana propuso endurecer las incompatibilidades para cargos políticos y familiares directos, pero no detalló los mecanismos exactos para lograrlo. Otros socios del Gobierno, como Bildu y el PNV, también han abogado por incluir aspectos de conducta ética, pero han dejado la concreción para futuras negociaciones con el Ejecutivo.

El Partido Popular, por su parte, ha ofrecido una propuesta más concreta. En mayo, el PP sugirió que los cónyuges de los presidentes deberían rendir cuentas ante el Gobierno y declarar sus actividades y patrimonio. Esta propuesta responde a recomendaciones previas de Europa, que en 2021 pidió la inclusión de información sobre los activos e intereses de los familiares de altos cargos, aunque el Gobierno alegó razones de protección de datos para no implementarlo.

Desde Moncloa, se señala que no se contempla la regulación de esta figura en el corto plazo, argumentando la complejidad de establecer una normativa sin limitar la actividad de la pareja del presidente a un rol meramente simbólico.

En comparación, países como Francia han regulado la figura del cónyuge del presidente, pero este tipo de normativas no se aplican de manera uniforme en todos los sistemas políticos europeos.