¿Cuál es el plan económico del PP? Alberto Núñez Feijóo no ha podido tomar la palabra en el debate sobre el estado de la nación, pero lleva semanas centrando su discurso de forma casi exclusiva en la economía. Cabe destacar, en este sentido, que Sánchez ha propuesto subir los impuestos a los bancos y las empresas energéticas. El plan de Feijóo apuesta justo por lo contrario: por bajar impuestos a los contribuyentes.

El plan económico de Feijóo contempla medidas como deflactar el IRPF para rentas inferior a los 40.000 euros. Es decir, cambiar los tramos del IRPF según la inflación. La segunda medida pasa por eliminar los impuestos a los hidrocarburos: supone una rebaja de un 30% del impuesto a esos carburantes, del diésel o de la gasolina. Aunque Feijóo lo proponga, ¿se puede llevar a cabo esta acción?

Para ello, es necesario un permiso específico a la Comisión Europea. A día de hoy, no hay ningún país de la UE que tenga eliminado el 100% de este impuesto. Eso sí, en Estados Unidos, el presidente Joe Biden lo ha solicitado al Congreso. Y de los impuestos a los carburantes al IVA de la luz: ¿qué quiere hacer Feijóo en este terreno? El presidente del PP propone una rebaja de este impuesto al 5%, la misma medida que la decretada por el Gobierno de Pedro Sánchez.

En cuanto a las ayudas a quienes lo están pasando mal, Feijóo también apuesta por los cheques, igual que el actual Gobierno. En concreto, cheques de 300 euros a las familias con ingresos inferiores a 14.000 euros anuales. Es algo más de la propuesta de Sánchez, que ha aprobado un cheque similar de 200 euros con las mismas condiciones. Pero para conocer con mayor acierto los planes de Feijóo en materia económica, es importante ver qué medidas sociales impulsó durante su etapa como presidente de la Xunta de Galicia.

Congeló las tasas universitarias durante 12 años. En Galicia están las tasas universitarias más bajas de España. Y dejó aprobado, antes de marcharse a dirigir el partido a nivel nacional, que a partir de septiembre las escuelas infantiles sean gratis para todas las familias. Y una más, las pensiones. ¿El PP de Feijóo quiere subirlas con el ICP o no? En este caso, no ha esgrimido ni una palabra. No se moja. Algo importante, porque hay nueve millones de pensionistas.