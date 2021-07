¿Quién es el nuevo Jefe de Gabinete de Pedro Sánchez? LaSexta Clave ha querido dar respuesta a quién es Óscar López, el hombre que ya ocupa el lugar de Iván Redondo.

La historia de López y Sánchez es la de una amistad que se quebró y ahora ha vuelto con fuerza. Ambos se conocieron desde hace 25 años, y los dos fueron escalando puestos en el PSOE.

El primero en fijarse en López fue José Blanco. En esa época era él quien mandaba en el PSOE por encargo de Zapatero, y fue quien montó un equipo con Sánchez, López y Hernando. Se los conocía como 'Los chicos de Blanco'.

López pasó por el Congreso y, como sus orígenes están Riaza, Segovia, acabó de candidato socialista a la Junta Castilla y León, pero perdió. En 2012, Alfredo Pérez Rubalcaba lo nombró número 3 del PSOE, pero dos años más tarde Rubalcaba obtenía los peores resultados en unas elecciones europeas y acababa marchándose.

Fue entonces cuando apareció Pedro Sánchez. El propio López fue quien anunció que había ganado las primarias socialistas. El nuevo líder le situó como portavoz en el Senado, pero tras ello se sucedieron elecciones, la victoria de Rajoy, el 'No es No' y finalmente Sánchez dimitió para no tener que abstenerse.

Cuando volvió a recuperar el trono del socialismo, su fiel amigo ya no estaba en su equipo. La apuesta de López para el PSOE fue Patxi López.

Sin embargo, Sánchez ganó aquellas las primarias y llegó a La Moncloa con la moción de censura. En esa ocasión, situó a López como el Presidente de Paradores Nacionales. Ahí ha estado trabajando hasta que Sánchez lo llamó de nuevo a la primera línea.