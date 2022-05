El Banco Central Europeo ya ha mostrado públicamente su preocupación por la situación de las hipotecas en España, completamente disparadas. Cree que ya hay riesgo de impagos. Por ello, ha propuesto una solución, y ojo porque sorprende: subir sueldos. Que los trabajadores cobren más. Así se puede leer textualmente el último informe del BCE: "El aumento de la inflación puede reducir el poder adquisitivo de los hogares, a menos que los salarios se recuperen lo suficiente".

Pero ¿se trata de una propuesta para que los trabajadores vivan mejor? ¿El Banco Central Europeo se preocupa por las familias? Bueno, es verdad en parte. En realidad lo hace para que no haya impagos; para que los bancos no se queden desnudos; para que las familias vuelvan a tener ahorros; para que así, en definitiva, puedan pagar los prestamos que deben a los bancos. Porque el BCE también ha reconocido que los ahorros de las familias no han parado de caer desde finales de 2021 y eso les preocupa