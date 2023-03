Nuevo capítulo en el culebrón de la familia real británica, otra vez por la vida del príncipe Harry y Megan Markle en Estados Unidos. En las memorias que ha escrito, Harry confesó que de joven consumió drogas, y ahora, por haberlo contado, se puede quedar sin su visa de residente en Estados Unidos.

En el libro 'En la sombra', Harry recuerda que "por supuesto que había estado tomando cocaína por aquella época. En casa de alguien, durante un fin de semana de caza, me ofrecieron una raya, y desde entonces había consumido algunas más". Escribió también sobre sus sensaciones al consumir droga: "No era muy divertido, y no me hacía sentir especialmente contento, tal como parecía que les pasaba a los demás, pero sí que hacía que me sintiera diferente, y ese era mi objetivo principal, sentir, ser diferente". Después se reafirmó en televisión cuando en una entrevista le preguntaron por estas confesiones.

¿Esta admisión significa que mintió a inmigración? Él ahora vive junto a su mujer, Meghan Markle, en California desde 2020. Aunque se desconoce cuál es su situación legal, las opciones son un visado por haberse casado con una californiana o, la más probable por tiempos, la visa que se da a inmigrantes con un talento extraordinario o a quien tenga una distinción internacional por sus logros.

Para solicitar esta última hay que rellenar un documento de 36 páginas con apartados como si se es "actor consagrado" o "deportista de elite en ligas profesionales", y después tener una entrevista personal con inmigración en la que suele haber una pregunta habitual: "¿Has violado alguna ley relativa a la posesión, uso o distribución de drogas ilegales?".

¿Qué contestó Harry? No lo sabemos. Si respondió que sí, debería haber tenido problemas para lograr la visa; si contestó que no, ¿mintió? La prensa estadounidense también se lo ha preguntado y hay dos visiones legales: la de un exfiscal federal que afirma que "admitir el uso de drogas es motivo de inadmisibilidad. No hay excepción", y la de un abogado especialista en visados que dice que "si no hay cargos penales, no veo problema. Revelar en un libro que experimentaste con drogas cuando eras joven, no creo que te quite el visado".

Una fundación conservadora republicana es la que ha solicitado formalmente saber qué dijo Harry para conseguir su visa. Pero el Departamento de Estado ya les ha respondido que "los visados son confidenciales y que nunca van a discutir un caso individual". La visa artística se renueva cada tres años, es decir, toca hacerlo ya. Así que, aunque le pueden quitar la visa y se ha hecho otras veces, parece difícil que ocurra con el duque de Sussex.