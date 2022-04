Una investigación afirma que el Gobierno de España espió con el programa israelí Pegasus -que solo se vende a Estados- a más de 60 personas vinculadas con el independentismo. Estas informaciones podrían hacer tambalear las relaciones y el diálogo iniciados entre el gobierno catalán y el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

LaSexta Clave ha analizado lo que se sabe hasta ahora del caso. Qué políticos españoles sabemos que han sido espiados con estos métodos, quiénes les espiaban o en qué fechas y quién vivía en la Moncloa en ese momento son algunas de las dudas que se resuelven a continuación.

Lo primero, los espiados. Entre ellos se encontrarían el actual presidente de la Generalitat, Pere Aragonés; los expresidentes Artur Mas o Quim Torra; la presidenta del Parlament, Laura Borrás; o el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye. En total son más de 60 afectados: políticos, activistas y abogados del mundo independentista catalán. También hay dos políticos independentistas vascos cercanos a la autodenominada izquierda abertzale: Arnaldo Otegi y el diputado de Bildu Jon Iñarritu.

Un sistema de espionaje que solo se vende a Estados

¿Y qué sabemos sobre quién espiaba a los políticos? El software empleado se llama Pegasus, y es propiedad de la empresa NSO GROUP, que se ha negado a desvelar quiénes son sus clientes. Pero algunos de los espiados apuntan ya directamente al Gobierno.

De hecho sólo los Estados pueden hacerse con ese programa que se supone que sirve para combatir el crimen y el terrorismo así que se vende exclusivamente fuerzas y cuerpos de seguridad de los Estados.

¿Quién estaba en el Gobierno cuando se produjo el presunto espionaje?

Se sabe que los espionajes habrían tenido lugar entre 2017 y 2020, años en los que en La Moncloa han vivido Mariano Rajo y Pedro Sánchez. Como ministros de Interior, Juan Ignacio Zoido y después Fernando Grande-Marlaska. En cuanto al CNI, en esos años ha dependido de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y luego de Margarita Robles.

Otro dato relevante es que sobre las fechas se celebró el macrojuicio del 'procés' en el Tribunal Supremo.

El Gobierno actual dice que ellos no han sido. La ministra portavoz, Isabel Rodríguez ha llegado a decir que no tienen nada que ocultar, pero preguntada por si el CNI tiene algo que ver ha afirmado que son asuntos de seguridad nacional protegidos por la ley, por lo que no pueden informar sobre ellos.

¿Cómo funciona Pegasus?

Es tecnología israelí, indetectable por un antivirus comercial. Se meten en el teléfono móvil y puede leer tus mensajes, activar tu cámara y el micrófono para poder escuchar y ver todo lo que haces, así como acceder a tu disco duro y hacer capturas de pantalla.

Consiguen entrar en los teléfonos a través de un simple SMS o una videollamada. Con estas acciones pueden conseguir que pierdas el control de tu dispositivo.