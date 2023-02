La ley trans se ha aprobado en el Congreso de los Diputados la semana pasada. Pese a su corta vida, ya ha generado mucho revuelo y críticas. Las últimas por parte del líder del PP: “Ahora cuando vayamos a inscribir a nuestro hijo en el registro no seremos padre o madre. Seremos progenitor o progenitora gestante. Yo como hombre no soy un progenitor no gestante, soy un padre”.

Feijóo seguirá siendo padre y las madres seguirán siendo madres. La ley trans no elimina el término de padre o de madre. No lo sustituye. Lo que hace la ley es añadir esos términos: "progenitor gestante" y "progenitor no gestante" pero no elimina nada. La nueva ley lo único que hace es ampliar las opciones y cuando se vaya a inscribir a un hijo en el registro sus padres podrán elegir la casilla que mejor los represente.

Lo que cambia es que habrá más posibilidades. De forma que si alguien prefiere "progenitor gestante" o "progenitor no gestante", pues tendrá la libertad, que no la obligación, de marcar esa nueva casilla. La explicación es sencilla. Se busca que todo el mundo se sienta cómodo en los corsés del código civil.