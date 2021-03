Han pasado casi dos décadas desde que España conoció el caso de Nevenka Fernández. Pero ¿dónde están hoy los personajes que protagonizaron esta trágica historia? En laSexta Clave, el periodista Joaquín Castellón ha comenzado explicando dónde se encuentra el condenado por acoso sexual y laboral, el exalcalde de Ponferrada Ismael Álvarez.

El dirigente sigue en Ponferrada y no ha pedido perdón. De hecho, en 2011, años después de la sentencia, creó su propio partido en Ponferrada y sacó cinco concejales, lo que convirtió a la suya en una formación clave para la constitución de un Gobierno. No obstante, en 2013 dimitió y no ha vuelto a la política.

Como Álvarez, el fiscal del caso, José Luis García Ancos, también quedó retratado. La prueba: lo que dijo durante el juicio, dirigiéndose a la víctima: "Usted no es la empleada de Hipercor, que le tocan el trasero y tiene que aguantarse porque es el pan de sus hijos". Nevenka le respondió: "Estaba jugando con mi dignidad. Querían que me marchara como si hubiera hecho algo malo, como si fuera una incompetente".

"Uno se marcha si tiene dignidad y luego renuncia", le reprochó García Ancos. La víctima le recordó que eso fue lo que hizo, y este volvió a contestar: "pero no cuando pasó todo ese calvario que nos ha dicho... esos viajes que eran dantescos". El juez tuvo que recordarle al fiscal que Fernández era una testigo, "no una acusada". Y el fiscal se limitó a decir que aquella era su "forma de hablar".

Unos minutos después, al salir del juicio, García Ancos aseguró: "A mí no me cambia ni dios cuando tengo una convicción. Si la Fiscalía General del Estado prefiere que mantenga otra postura, que designe a otro fiscal". Se adelantó a su futuro porque, efectivamente, designaron a otro fiscal para el caso porque se consideró que hubo acoso procesal hacia la víctima por su parte.

Resulta curioso la posición de García Ancos cuando, en la memoria fiscal del año anterior, se mostraba combativo contra los abusos. De hecho, anteriormente pidió, como dejó escrito, que "el acoso sexual no sea un delito asociado exclusivamente al ámbito laboral", así como que las penas fueran más duras.

Pero incluso el actual presidente de Castilla y León tuvo un papel en este caso. Alfonso Fernández Mañueco, que era secretario general del Partido Popular y consejero de Presidencia cuando tuvieron lugar estos hechos. Le pidieron su opinión sobre el caso, y dijo: "La sentencia no puede empañar la gestión de un político. No puede haber relación entre una situación personal y una gestión política".

Por entonces, la sociedad española era más machista que ahora. Para ejemplo, lo que contó la propia Nevenka en el documental producido por Newtral.es sobre lo sucedido en un acto en Ponferrada con Juan Carlos I. Cuando el monarca se encontró con ella, le dijo: "Eres muy guapa". Ella contestó: "Y también inteligente, majestad".