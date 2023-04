El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, de Vox, ha intentado motivar a estudiantes pidiéndoles que duden de por ejemplo, “si el CO2 es un gas contaminante”, que lo es, o “si la segunda República en España era un régimen plenamente democrático”, que lo fue. Pide a los estudiantes que piensen por sí mismos pero les deja su impronta ideológica.

“Algunas de las cosas que en mi edad, en mi época, no nos preguntamos es si la segunda República en España era un régimen plenamente democrático o no; no nos preguntamos, en su momento, cuál era la religión más perseguida en el mundo; no nos preguntamos, y yo os invito a hacerlo, si la leyenda negra que hay sobre la conquista española de América es cierta o no; no nos preguntamos, y es un tema ahora muy de moda, si el CO2 es o no un gas contaminante, se me ocurren estas a título de ejemplo”, afirmaba García-Gallardo.