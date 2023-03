El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López ha dicho que no le gustan las "comisiones de investigación", como la que ha solicitado el Partido Popular en el Congreso de los Diputados sobre el 'Caso Mediador'. Los 'populares' trasladan así la presión a los socios de Gobierno, pues los partidos que mantienen la coalición van a tener que retratarse.

Ciudadanos y Vox ya han dicho que apoyarán la investigación sobre el caso del 'Tito Berni', pero, ¿qué van a hacer el resto? De momento solo Compromís ha dicho claramente que apoyará la comisión.

Desde Unidas Podemos dudan. Condenan los hechos pero no dejan claro su apoyo o no a esta comisión. Y todo porque dicen que no le harán el juego al PP.

Mientras, los socios prioritarios del Gobierno, Esquerra, PNV y Bildu están estudiando la comisión que pide el PP antes de pronunciarse.

Por otro lado, no sabemos si el propio PSOE apoyará esa comisión de investigación. Aunque Patxi López ha asegurado que a él personalmente no le gusta, en 2017, cuando el PSOE apoyó crear una comisión en el Congreso para investigar la quiebra de las cajas de ahorros, le pareció bien depurar responsabilidad políticas en el Congreso.

Mantienen los socialistas que actuaron rápidamente al conocer el presunto escándalo de corrupción, que en menos de 16 horas ya habían expulsado del partido al diputado implicado, que seguirán investigando qué ha ocurrido y advierten además a sus diputados que expulsarán "a quien cometa actos de esa naturaleza".