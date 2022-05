Rusia y Ucrania llevan peleando desde hace años en un escenario muy diferente al del actual conflicto: Eurovisión. Un festival que se celebra este sábado y en el que la propuesta ucraniana, 'Stefania', de Kalush Orchestra, parte como favorita en plena invasión rusa del país.

El periodista José María Rivero explica en laSexta Clave que, en circunstancias normales, esta canción no habría destacado especialmente, pero que la empatía con el pueblo ucraniano ha hecho que se convierta en favorita. Y es que, según los expertos, de cada cuatro votantes del concurso, solo uno vota por el contenido de la canción en sí, mientras que los otros tres lo hacen por todo tipo de motivos, incluido, en su caso, el rechazo a Vladímir Putin.

En realidad, el grupo que finalmente va a representar a Ucrania en el festival no era la primera opción: inicialmente lo era Alina Bach, pero una vez elegida y antes incluso de que estallara la guerra, las sospechas de su tendencia prorrusa la llevaron a renunciar.

Había visitado Crimea, ocupada por Rusia, y tenía contratos ya firmados para dar conciertos en ese país. Además, aparecieron fotos suyas en redes luciendo la bandera rusa en forma de cazadora. Tuvo que renunciar, porque en Ucrania nadie con vínculos con Rusia puede representar al país en Eurovisión desde que Moscú se anexionó Crimea.

No es la primera vez que ocurre algo similar: le ocurrió lo mismo a Maruv, la artista elegida por Ucrania para ir a Eurovisión en 2019, a quien el jurado del proceso de selección llegó a preguntar directamente si Crimea era Ucrania. Acabó renunciando para no perder los vínculos comerciales con Rusia, al igual que el segundo y el tercer clasificados, por lo que Ucrania no fue a Eurovisión ese año.

El país incluso llegó a vetar a la representante rusa el año en que a Kiev le tocaba organizar Eurovisión. Cuando se produjo la anexión rusa de Crimea, Ucrania quedó devastada económicamente y su canal público de televisión no podía hacer frente a muchos gastos y prescindió de Eurovisión. Al año siguiente, ganó con una canción con indirectas contra Rusia.

No era, sin embargo, el primer tema que Ucrania llevaba al festival con indirectas contra Moscú, tal y como puede verse en el vídeo que ilustra estas líneas.