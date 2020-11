Durante estos días hablamos y queremos saber si las cenas de Navidad podrán ser de seis o de diez personas, si se permitirán los desplazamientos entre comunidades autónomas para visitar a la familia, si tendremos que volver a casa a la una o las dos de la mañana, o si los niños cuentan para las restricciones.

laSexta clave ha querido preguntar a los sanitarios, al frente de la pandemia desde hace meses, para saber si creen que estamos hablando demasiado sobre cómo podremos celebrar las Navidades, en vez de centrarnos en cumplir las medidas para evitar más contagios.

"Tienen que ponerse en la piel de los sanitarios que a pie de cama vemos como personas de todas las edades enferman gravemente o fallecen", ha explicado Jesús García, enfermero en el Hospital de Henares.

Nos piden simplemente que "no bajemos la guardia, que se sigan manteniendo esas medidas de restricciones sociales", porque, aseguran, "no nos podemos permitir el lujo de tropezar tres veces con la misma piedra". "Si se relajan las medidas de control, no tengo ninguna duda de que en enero nos vamos a enfrentar a una segunda oleada", ha afirmado Víctor Pedrera, médico de atención primaria en Valencia.

Así, recuerda María Luisa Centeno, intensivista en el Hospital Universitario de Ceuta, "las consecuencias serán muy graves y volveremos a tener un aumento de casos importantes con un desenlace malo".

Su mensaje no puede ser más claro: "Fiestas en Navidad habrá muchas, pero vida hay una", afirma José Enrique Roviralta, del Hospital de Ceuta.