La primera vacuna contra la COVID 19 se va a poner este martes en 50 hospitales de Inglaterra. En laSexta Clave analizamos los detalles sobre ese plan de vacunación británico que pueden servirnos de guía para la vacunación en España.

El primer punto a analizar es el orden de prioridad para vacunarse. Los primeros en hacerlo serán el personal de las residencias y las personas que se encuentran ingresadas en ellas. Después lo harán las personas mayores de 80 años.

Otra de las preguntas que surge es cómo se pondrá la vacuna. Y es que en cada frasco vienen varias dosis, por lo que habrá que ser especialmente meticuloso a la hora de inyectarlas. ¿El motivo? Al estar en pandemia se opta por lo más efectivo de cara a la vacunación masiva.

Para ello, habrá que esperar a que se descongele. Después, con una pequeña jeringuilla se sacarán tres miligramos y el sanitario encargado tendrá que cambiar la aguja para evitar la contaminación del envase.

Después, el pinchazo se producirá en el deltoides, ya que es un músculo con gran capacidad de absorción y la vacuna llegará con facilidad a la sangre.

Sobre los efectos secundarios, se conoce que no deja marca y que algunos pacientes presentan fatiga o dolor de cabeza. No obstante, los efectos secundarios se producen como máximo media hora después de la inoculación, por lo que si no ocurre nada en ese periodo es muy improbable que lo haga después.