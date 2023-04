Los restos de José Antonio Primo de Rivera ya descansan en un cementerio de Madrid tras ser exhumado del Valle de Cuelgamuros. Sin embargo, esta no ha sido la última tarea pendiente en materia de Memoria Histórica. En laSexta Clave, recopilamos seis tareas que quedan en el horizonte, empezando por hacer frente a la exaltación del franquismo.

Este lunes, se han vuelto a ver cánticos ensalzando la dictadura, con el 'Cara al Sol' incluido, sin que faltase el alzamiento del brazo derecho. A pesar de que la Ley de Memoria Democrática habla de castigar la exaltación de la dictadura, en el Código Penal no hay un delito de exaltación del franquismo. Hasta que eso no ocurra, cantar el 'Cara al Sol' seguirá siendo libertad de expresión.

La segunda tarea pendiente pasa por exhumar a los generales franquistas José Moscardó Ituarte y Jaime Milans del Bosch y Ussía. Ambos se encuentran en el Álcazar de Toledo, el último santuario franquista. Moscardó fue enterrado allí en 1956, mientras que Milans del Bosch, en 1997.

El Ministerio de Defensa inició los expedientes para las exhumaciones de estos dos militares franquistas, pero hay problemas. El Alcázar es ahora la sede del Museo del Ejército, pero tiene enterradas en su cripta a más de 200 personas que participaron en el golpe militar, así que nadie tiene claro cuándo podrán exhumarlos.

El futuro de las más de 33.000 personas enterradas en el Valle de Cuelgamuros es la tercera tarea pendiente, al menos, las 118 víctimas con autorización judicial para ser también exhumadas. El pasado mes de marzo, el Tribunal Supremo dio luz verde a los trabajos, momento en el que Patrimonio Nacional podía empezar... a falta un informe. Un documento sobre sustancias tóxicas que aún no se ha emitido.

Sin salir de Cuelgamuros, pasamos al cuarto punto: expulsar a los Bendectinos del Valle. La congregación ha estado de blanco frente al féretro de Primo de Rivera, con el prior Santiago Cantera a la cabeza. Cantera estuvo a punto de ser detenido por oponerse a la exhumación de Franco.

La Ley de Memoria Democrática declaró extinguida la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. Considera incompatibles sus fines con los principios y valores constitucionales, pero esa 'extinción' no se hará efectiva hasta que no entré en vigor un real decreto sobre el nuevo marco jurídico del Valle, y ese decreto aún no se ha aprobado.