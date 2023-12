El uno de diciembre se celebra el Día Mundial del Sida. Una fecha en la que Joaquín Castellón quiere matizar ciertos datos en torno a la enfermedad como, por ejemplo, que VIH y Sida no son lo mismo. Como indica: "Uno es un virus y otro es un estado de la enfermedad".

Otro hecho importante es que "no es una enfermedad exclusiva de la comunidad LGTBIQ+". El presentador añade que "el 20% de los que la padecen son heterosexuales". La enfermedad, como explica, "no se transmite por cualquier contacto físico y la saliva no lo transmite".

"Tenerlo no es una sentencia de muerte, no estamos en los 80", afirma Castellón. Por otro lado, el presentador expone que "cuando es indetectable en sangre, es decir, cuando hay medicación, es intransmisible, incluso con sexo". Por último, Castellón afirma que "existe una medicación preventiva".

Muchos de estos datos, como argumenta, son desconocidos para mucha gente lo que provoca que las personas que tienen esta enfermedad sean estigmatizados. Para Castellón es vital que la gente "lea más, se informe más y sean más empáticos" y, como añade, "que también usemos precauciones".