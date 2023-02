El Senado ha dado luz verde este jueves a investigar el patrimonio de Ángeles Muñoz, alcaldesa de Marbella: sus mentiras en sus declaraciones de bienes e intereses. La investigación se desarrollará en un período preelectoral y servirá para evidenciar las mentiras e incongruencias que Muñoz ha declarado sobre patrimonio.

Legalmente no tiene ningún valor y es algo que se está intentando cambiar para que pueda tener sanciones. Porque en estos momento un político puede reducir o aumentar su patrimonio declarado sin sanción, nadie lo comprueba. Sin embargo, políticamente significa ponerle la "cara roja". Es la primera vez que el Senado activa un protocolo que se creó con Luis Bárcenas. Otra curiosidad es que ha salido adelante sin ningún voto en contra. Se ha aprobado la propuesta de plan de trabajo con el voto a favor de todos los grupos y la abstención del PP.

LaSexta Clave ha preguntado al PP qué explicación tiene esta abstención. La respuesta ha sido que "les ha pillado desprevenidos" la propuesta de calendario del PSOE. Sin embargo, la investigación lleva pedida desde diciembre, pero "les ha pillado a contrapié".

La investigación del Senado va a durar varias semanas y las elecciones son el 28 de mayo. Muñoz está confirmada como candidata del PP. Conocemos cuál será el calendario. El primero de los pasos es recopilar información y documentación, que será mañana mismo. El segundo paso, se dará entre el 13 y 31 de marzo, con las comparecencias. La alcaldesa será llamada a comparecer, pero no estaría obligada a hacerlo. Y por último, la elaboración de un informe. Se tendrá que llevar a la Mesa del Senado el 3 de abril.

El programa ha preguntado al Grupo Popular en el Senado si Muñoz va a comparecer, pero indican que no saben lo que va a hacer. Desde su equipo indican que no lo han hablado con ella. ¿Dónde estaba Muñoz cuando el Senado decidía abrirle una investigación? A las 9.15 empezaba la comparecencia y ella se encontraba en Marbella, dándole la bienvenida a los asistentes a una mesa redonda sobre obtención de capital extranjero para la Costa del Sol. Sin embargo, no parece que hayan hablado sobre sociedades en Panamá ni en Suecia.

¿Cómo se puede defender Muñoz? Lo tiene difícil, porque casi ninguna de sus declaraciones coinciden. En todas ellas hay términos mal declarados u ocultas. Desde que se solicitó esta comisión hasta hoy, su patrimonio ha pasado de 12 millones de euros a casi 15. Asimismo "le ha aparecido" otra sociedad en Suecia con otra casa. Es el caso del patrimonio que se multiplica.