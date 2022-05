Xavier Sardà se ha pronunciado en La Roca sobre el debate de las bajas por dolores menstruales y ha expresado que está "en la línea" de la ministra Calviño, en cuanto a que "no quiere que se estigmatice a las mujeres". "Tenía dudas, pero cuando veo cómo la 'derechona' o la presidenta de la Comunidad de Madrid, o incluso a alguna editorial burlándose... manifestando que si los hombres no tienen derechos... estas reacciones son las que me han hecho posicionarme en un sentido favorable. ¿Por qué no legislar algo que forma parte de la realidad?", ha defendido el periodista.

En este sentido, Sardà ha subrayado que "las reacciones adversas, cínicas y fachas" son las que lo hacen "relativizar". "Lo más razonable es dudar, y yo dudo, pero no me atrevo a ser categórico", ha manifestado, a lo que ha añadido: "Imagino que algo que es doloroso con una intensidad que los hombres apenas podemos imaginar hay que reglamentarlo, sin que eso suponga un demérito profesional para las mujeres".

Para Sardà, "en principio no es más que normativizar algo que ya sucede". "La gente pide bajas por motivos distintos de la salud cotidiana. ¿Por qué no tener en cuenta que algunas mujeres sufren menstruaciones dolorosísimas? ", ha reflexionado.