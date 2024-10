Laura Arribas vuelve un día más al plató de La Roca para dar a conocer a los colaboradores sobre en qué ciudades de España se dicen más o menos palabrotas al día. La media nacional es de nueve al día, y la ciudad que más insulto pronuncia es Santa Cruz de Tenerife, con 19 diarios, mientras que Las Palmas ocupa el último puesto, con nueve.

Sin embargo, el trabajo de Arribas no se queda ahí. La periodista también ha preguntado a varios famosos españoles si están a favor o en contra de decir palabrotas. La primera en dar su opinión ha sido Tamara Gorro. La influencer ha reconocido que "públicamente no" las utiliza, pero que "con amigas" sí se le suelta más la lengua.

Por su parte, Vanesa Martín ha explicado que es más de palabrotas que de insultos. "Soy un poquillo mal hablada", ha confesado la compositora y cantante. Mientras tanto, la actriz Mirela Balic ha comentado que ella "insulta en todos los idiomas" debido a su ascendencia servocroata.

No obstante, la actriz ha admitido que su palabrota favorita es una inventada por ella misma: "Digo muchos tacos, depende de dónde. Me invento la mitad de mi vocabulario. 'Machucambo' es un tío que no sabe comportarse o que no respeta a los demás".