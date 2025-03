El tenso cara a cara entre Ana Martín y Tania Sánchez por las residencias en Madrid: "No, yo no lo entiendo"

El plató de La Roca ha sido testigo de un tenso debate entre Ana Martín y Tania Sánchez a raíz de la gestión de las residencias de ancianos en Madrid durante la pandemia.

"Es un hecho cierto y verdadero. La Comunidad de Madrid hizo una mala gestión de la pandemia", afirmó con contundencia Tania Sánchez, responsabilizando directamente a las autoridades regionales.

Sin embargo, Ana Martín ofreció una visión distinta, señalando que el problema radicó en la falta de alternativas para atender a los mayores: "A mi modo de ver, el problema fue que no hubo alternativa, que las residencias no se medicalizaron".

La periodista de 'El Debate' intentó justificar algunas de las decisiones tomadas en aquellos momentos de crisis sanitaria: "Podemos entender que, en una situación de sobresaturación hospitalaria, si un anciano de 80 años con demencia senil contrae neumonía, no siempre la mejor solución es trasladarlo al hospital".

Este argumento fue rechazado de inmediato por Tania Sánchez, quien replicó con firmeza: "No, yo no lo entiendo". Además, explicó que aunque la hospitalización no siempre pueda salvar vidas, los hospitales cuentan con mejores recursos para garantizar un tratamiento paliativo digno en el proceso final de los pacientes.

