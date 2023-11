Sara Ramos ha indicado en La Roca que hay un estudio que dice que cuanto antes decores tu casa de Navidad, más contento estás porque te hace sentir felicidad y recordar tu infancia. "Viva la Navidad, y a la gente que no le gusta la Navidad es una amargada, y de un postureo...", ha expresado Juan del Val tras escuchar a la periodista.

Sin embargo, Nuria Roca ha reconocido que a ella la Navidad y la decoración le gusta "lo justo". "La Navidad está muy bien, y yo no quiero estar en contra de la Navidad, pero la gente que se tira mogollón de horas yendo a comprar y decorando luego, es tiempo que no trabaja", ha opinado, por su parte, Berni Barrachina, a lo que ha añadido: "Estáis tirando el tiempo en tonterías".

En el caso de Nacho García, este se ha mostrado en contra de la decoración navideña que ve el vecino: "Tú en tu casa haz lo que te dé la gana, pero vecino, deja de decorar la puerta, porque yo soy el único de mis vecinos que no la decora y noto que me miran mal en el ascensor". "Me miran como diciendo que soy el amargado que no tiene hijos ni decoración en la puerta", ha añadido.