Hace unos días saltó por los aires una noticia que dejó con el corazón roto a mucha gente. El Real Madrid anunció que no iba a celebrar conciertos en el Estado Santiago Bernabéu hasta marzo de 2025 debido a las constantes quejas por parte de los vecinos.

De esta forma, los conciertos más importantes que se iban a celebrar, los de Aitana en diciembre y Lola Índigo en marzo, quedaron en el aire. Ante esta repentina cancelación de los eventos musicales en el Bernabéu, Nacho García compartió la siguiente reflexión: "Si hubieran sido los vecinos de otra zona, ¿les habrían hecho caso?".

De esta forma, el colaborado de La Roca dio a entender que los residentes de la zona, al ser de un nivel adquisitivo alto, tendrían más fuerza para presionar al Ayuntamiento de Madrid. "No digo que los vecinos no tengan razón", añadió Nacho García, pero que le llamaba la atención que se les haga caso cuando no es lo normal.