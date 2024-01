Más de 250 millonarios se han puesto de acuerdo para pedir mayores impuestos a los ricos en el Foro Económico Mundial celebrado en Davos. "Sigo sin entender esta iniciativa", comentó Juan del Val con sus compañeros. "Me parece que no es una voluntad de seguir con sus negocios porque la población vaya mejor. Esa mirada a largo plazo no sé si la tienen. Yo creo que tiene más que ver con el marketing de ellos que con esa iniciativa", opinó.

"Porque si verdaderamente los ricos quisieran pagar más evidentemente no hay ningún impedimento para que los estados no tomen las medidas para que paguen más", comentó con sus compañeros; a lo que otro de los colaboradores respondió con esta reflexión: "Es marketing y supervivencia", ya que "el origen de la obra social y derechos sociales tiene que ver, no solo con la lucha de la clase trabajadora, sino con que si los pobres son muy pobres nadie va a consumir los productos con los que ellos se han enriquecido".