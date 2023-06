En nuestro teléfono móvil vemos ofertas de productos con suculentos descuentos que hacen que, en ocasiones, piquemos y acabemos comprando. El filósofo José Carlos Ruiz destaca que forma parte del "sistema de consumo" de la sociedad: "Cuando tú compras una ganga, te consideras un consumidor inteligente que ha ganado al sistema".

Al respecto, Juan del Val asegura "crean una necesidad que no tienes" y que la sensación que se produce tras comprar cuando hay una oferta se sustenta en la idea de creerte "más listo que tu amigo".

"Yo, por ejemplo, nunca me meto en estas cosas, ni compro por Internet, pero soy un observador de lo que sucede en mi casa. De repente, me dicen: 'Mira lo que me he ahorrado con una cosa que no necesito'. Un poquito de reflexión", ha añadido el escritor.

De hecho, Juan del Val ha ido más allá y ha defendido que "hay un paralelismo con el juego": "Creo que habría que estar atentos porque la banca siempre gana y quienes compran van a perder".

Por su parte, el humorista Nacho García pide "hablar de la felicidad que da tener cosas nuevas" y se sincera contando su experiencia personal: "Llegar a tu casa con una caja, abrirla, quitarle el plastiquito a la pantalla de lo que acabas de comprar. Comprarte una yogurtera que vas a usar dos veces, una freidora que he usado tres veces y la he tirado a la basura. Eso da felicidad también. Buscas esa felicidad, son cosas que no necesitas, pero necesitas esa sensación".