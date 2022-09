Antonio Naranjo ha reflexionado en La Roca sobre la monarquía tras producirse la llegada de la reina Sofía y el rey Juan Carlos I a Reino Unido.

El colaborador ha indicado que, en su opinión, el padre del rey Felipe VI ha tenido unos "problemas de ejemplaridad evidentes", aunque siente que "ya lo ha pagado". "Lo ha pagado de la manera más cruel, seguramente, para una persona de su edad. Primero con una abdicación y luego con un 'exilio'", ha indicado.

Por este motivo, siente que no debería ponerse "el acento contantemente" en él. "Una vez pagado con un precio tan alto por eso, me parece que no hay que poner el acento constantemente en que el rey Juan Carlos está o no está, que yo creo que puede estar donde le parezca oportuno, y desde luego en un acto oficial al que ha sido invitado".

Antonio Naranjo, siente que a don Juan Carlos se le juzga "de otra manera", algo que entiende. "La crueldad que se despliega con el rey Juan Carlos me parece la excusa de quienes en realidad utilizan su caso para algo sobre lo que creo que deberíamos estar alerta, que es discutir sobre la propia Institución, la ocupe quien la ocupe".

De esta manera, ha dejado claro que cree que "nos podemos permitir, como país, ser generosos con el rey en su ocaso, sin necesidad de blanquear los errores que ha cometido".