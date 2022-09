Juan del Val, Nuria Roca y Gonzalo Miró debaten en el plató de La Roca sobre la actitud de los reyes Felipe VI y Letizia sobre el rey Juan Carlos en el funeral de la reina Isabel II. "Es tu padre y fue el rey durante muchos años con sus luces y sombras, pero se acabó", afirma Del Val, que destaca que "no podemos estar evitando permanentemente una cosa que es completamente normal".

Por su parte, Gonzalo Miró insiste en que "la salvación de la Casa Real no pasa por hacer que Juan Carlos deje de existir": "Eso me parece un poco infantil, no tiene mucho sentido. Puedes hacer ejercicios de transparencia". Algo que también opina Nuria Roca, que afirma que le "parece un infantil" que piensen que evitando la foto del rey Felipe VI en el funeral con Juan Carlos I "hace olvidar las cosas que han pasado". "A lo mejor es que quieren evidenciar esos problemas y separarse totalmente de la figura del rey emérito", destaca Sara Ramos, que declara que "no hay necesidad" para hacerse esa foto. Puedes ver el debate en el vídeo de arriba.