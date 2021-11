Momentos de tensión los vividos en el plató de La Roca cuando el colaborador Antonio Naranjo ha comparado la posible vuelta del rey emérito a España esta Navidad con el acercamiento de presos de ETA a las cárceles del País Vasco. Tras asegurar que le sorprende "la doble vara de medir de este país", ha explicado que no entiende por qué se escandalizan con el supuesto regreso de Juan Carlos I y no "porque se acerque a sus municipios o se liberen asesinos de ETA con un montón de crímenes a sus espaldas".

"Se buscan excusas para acercar a los criminales de ETA por razones políticas y usar esas mismas razones políticas par no acercar a un jefe de Estado que no ha sido ejemplar", ha añadido. Esta reflexión no ha gustado a muchos de los otros tertulianos que han calificado la comparación de "dominguera", y especialmente a Tania Sánchez, expolítica de Podemos.

"Es una técnica un poco tramposa, has dicho una barbaridad", le ha espetado Sánchez, que además se ha quejado de que el colaborador hablaba al mismo tiempo que ella intervenía: "Cuando tú has dicho una barbaridad yo no he hablado por encima de ti para que no se te oyera, que es lo que estás haciendo tú ahora". La tensión ha aumentado en el plató y se ha prolongado durante el debate.