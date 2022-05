Ana Pastor acude al plató de La Roca para presentar la serie documental 'Los Borbones: una familia real', que se estrena el martes 31 de mayo en laSexta y en ATRESplayer PREMIUM. Un documental muy esperado sobre el que el politólogo y político Ramón Espinar asegura que es muy necesario porque la ciudadanía necesita estar informada sobre las instituciones.

"A mí me importa poco que la casa real sea autocrítica o no. Lo que es fundamental es que lo sea la sociedad", asegura Espinar. En este sentido, añade que "es fundamental que sepamos lo que está pasando".

"Es imprescindible que haya transparencia política sobre la Casa Real. A veces se despolitiza la figura del rey. El rey es el jefe del Estado, es una figura eminentemente política", sentencia el antiguo miembro de Podemos sobre la monarquía. Además, continúa insistiendo en que "tiene que haber transparencia sobre los presupuestos, sobre el dinero real que reciben y no estar trampeado".

En este sentido, Ramón Espinar considera esencial que los medios de comunicación puedan informar con independencia sobre la familia real. "Es fundamental que los medios de comunicación puedan informar tranquilamente y que puedan hacer un documental", afirma el politólogo. Pero recuerda que no siempre ocurre: "Es la primera vez que vamos a poder ver algo así".

Además, en otro momento del programa, Espinar habla sobre la ley del 'solo sí es sí' y "el problema del machismo en nuestra sociedad". "Tratar con igualdad a los ciudadanos no es tratarlos a todos por igual, sino atender por igual a sus necesidades o problemas, y esta sociedad tiene un problema que la atraviesa y es el machismo", señala, tras lo que afirma que "tenemos un problema como sociedad que se llama machismo y que atraviesa nuestra convivencia, y hay que atacarlo desde la educación, pero también desde el Código Penal".

De esta forma, Espinar defiende que "necesitamos herramientas para ser mejores como sociedad y para ser iguales". "Y para que dentro de 20 años cuando yo diga que mis hijos no son iguales, alguien me diga que no es verdad porque lo son. Pero no es verdad. Esta sociedad es una sociedad machista y contra eso hay que combatir desde todos los frentes", manifiesta.