Rafa Sánchez, ex componente de 'La Unión', ha realizado una de sus confesiones más curiosas en La Roca. Y es que a pesar de tener un porte que deja boquiabiertos a sus fans en redes sociales, al cantante no le entusiasma mirarse al espejo. Tanto es así que incluso ha quitado el espejo más común en una casa: frente al lavabo.

"Delante de mi lavabo no hay espejo. Está a la derecha y es opcional. No me gusta mucho porque tengo un despertar que alguien me definió como 'Woody Alien'", ha bromeado el artista, que ha asegurado que prefiere no verse "de primera mañana". Puedes escuchar su explicación en el vídeo principal de esta noticia.

Además, el cantante ha confesado que siempre ha tenido pareja, por lo que estar soltero es algo inédito en su vida. No obstante, no cierra la puerta a conocer gente. Lo cuenta en este vídeo de La Roca.