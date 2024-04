"Es tan extraño el tomarte cinco días para luego dimitir como para luego continuar", afirma Rafa Latorre, director de 'La brújula', tras el anuncio de Pedro Sánchez. Aunque reconoce que si tuviera que inclinarse por algo, sería que "va a presentar una batería de reformas que justifiquen la situación de excepcionalidad en la que ha entrado España porque si es excepcional la situación, la salida solo puede ser excepcional", comenta.

"Yo hablo con la gente del PSOE y me creo que ellos están convencidos de que se va a ir", expresa, y apunta que la circunstancia es "completamente dislocada" y que "nadie es providencial en esta vida": "Si usted no puede soportar los rigores del cargo, se va y no pasa nada, como cualquier alto directivo de una empresa privada o cualquier cargo público".

El periodista sostiene que Sánchez "no va a vivir en una burbuja de excepcionalidad si sigue siendo presidente, eso debería descartarlo, ni lo puede reclamar" y añade: "Si quiere dar pena, creo que lo está consiguiendo".