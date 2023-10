José Ignacio Conde Ruíz, economista experto en pensiones, ha indicado en La Roca que el sistema de pensiones tiene que adaptarse a la longevidad, que actualmente se extiende hasta casi los 90 años. Eso sí, ha dicho que no debe ser como se hace hasta ahora.

"La jubilación debe ser algo gradual, flexible y compatible con el trabajo", ha indicado el experto, que ha asegurado que no debería pasarse de trabajar 40 horas a no poder hacerlo ninguna: "Habría que pasar a 30 horas, luego 20... y que le permitan de alguna forma combinar el salario con la pensión".

Hay que tener en cuenta, no obstante, que "no tiene que ser igual para todo el mundo": "Las profesiones penosas o físicas tienen que tener salidas del mercado laboral mucho más generosas". Además, explica, hay que tener en cuenta "la salud": "No todo el mundo tiene la misma", ha expuesto.

Un hecho que no convence a todos. El periodista Fernando Garea ha expuesto, por ejemplo, las complicaciones que pueden derivarse de este sistema: "Hay coacciones... es difícil en algunas empresas".