Javier Díaz Giménez, profesor de Economía de 'IESE', ha afirmado en La Roca que las nuevas medidas anunciadas por el Gobierno "solo se puede pagar de tres maneras": "Subiendo los impuestos, con más deuda pública todavía o deteriorando los servicios públicos, o una combinación de las tres medidas, que es lo que vamos a ver", ha pronosticado.

Así, el economista ha defendido que "el Gobierno no tendría que poner el precio a nada". "Esa no es su misión, ni rebajar la gasolina, ni cambiar la tarifa eléctrica, ni poner un tope al butano, ni bajar el IVA... esa no es la tarea de un gobierno", ha señalado, al tiempo que ha subrayado: "El Gobierno español no es responsable del precio de la energía y no puede hacer nada al respecto".

En este sentido, Javier Díaz Giménez ha defendido que "lo que tiene que hacer el Gobierno es ayudar a los más vulnerables con ayudas directas". "La realidad incuestionable es que la invasión de Ucrania nos ha empobrecido a todos y se trata de ver cómo lo repartimos. La ayuda de 15.000 millones la vamos a pagar entre todos, pero no hay que bajar el IVA, porque el IVA es para recaudar, lo necesitamos para financiar el Estado de bienestar", ha destacado.

Nuevas medidas anticrisis

El decreto aprobado este sábado incluye, entre otras medidas, la rebaja del 10 al 5% del IVA de la electricidad que Sánchez ya adelantó esta semana en el Congreso de los diputados. Además, el presidente ha indicado que se mantendrán hasta final de año el resto de medidas del decreto anterior, incluida la bonificación de 20 céntimos por litro en el precio de los combustibles.

Como novedad, Sánchez ha anunciado una reducción en el precio del abono del transporte público. En concreto, según ha explicado, se trata de una rebaja del 50% de todos los abonos mensuales y de cualquier título de transporte multiviaje terrestre prestado por el Estado o entidades estatales, como Renfe.

Por otra parte, el presidente ha aludido a medidas para reforzar la protección de los colectivos más vulnerables ante el aumento de precios. En este sentido, ha anunciado un aumento del 15% de las pensiones de jubilación e invalidez no contributivas, que -ha dicho- se traduce en un aumento de 60 euros mensuales.

Asimismo, y para paliar los efectos de la inflación, el Ejecutivo ha aprobado una ayuda directa de 200 euros para desempleados, autónomos y asalariados con ingresos menores de 14.000 euros, que se podrá solicitar durante el mes de julio.