la revista '¡Hola!' ha publicado esta semana, en exclusiva, el acuerdo de divorcio entre la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin. Han revelado que este acuerdo se firmó a finales de diciembre, unos días antes del cumpleaños del rey Juan Carlos I; y que no ha habido compensación económica.

"Esta es la información que nos han querido filtrar", comenta la periodista Pilar del Val, que asegura que se trata de "una filtración interesada": "Era obvio que lo iban a hacer en secreto, pero que me digan que no ha percibido nada... No me lo puedo creer", asegura.

Y, es que, tras hablar con varios abogados penalistas, "cualquier pareja de a pie, que no es la infanta, uno de los cónyuges suele pedir una compensación o pensión compensatoria porque siempre hay desigualdades".

A esto se suma que el ex duque de Palma ha pasado por la cárcel y "es el único que ha pagado por ello", recuerda Pilar Vidal; que informa a los colaboradores de La Roca que ahora "todo el mundo le da la espalda": "Solo tiene relación con sus hijos". "El resto de la gente me consta que le ha cerrado las puertas", asegura la periodista, que también sostiene que reciba "ofertas laborales".

Por todo esto Pilar Vidal cree que sí ha recibido una pensión compensatoria y que ha quedado estipulado en la "cláusula" que pone que "los gastos de los hijos irán a partes iguales y lo pagarán en función de sus ingresos". "Siempre hay una letra pequeña donde se puede colar", defiende la periodista.