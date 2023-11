La revista 'Lecturas' ha sorprendido esta semana con una exclusiva internacional que implica a Genoveva Casanova y a Federico de Dinamarca. Y, es que, a pesar de que el Príncipe Heredero esté casado desde 2004 con Mary Donaldson y tengan cuatro hijos en común, aprovechó que su mujer se encontraba en Nueva York para viajar a Madrid y visitar a su amiga mexicana, con quien disfrutó -con la única compañía de dos guardaespaldas- de una jornada por Madrid en la que visitaron El Retiro, El Corral de la Morería y terminaron la velada en casa de Genoveva.

Ahora "la prensa danesa echa la culpa a Genoveva Casanova", asegura Marta Critikian en La Roca, donde explica que esto se debe a que "la calidad de las fotos es muy buena".

Por su parte, su amiga Nuria Roca sale en defensa de la actriz: "A mí me llama mucho la atención de que le echan la culpa a ella para no echárselas a él, que es su producto patrio". Eso sí, también sostiene que si hubieran querido pasar desapercibido no habrían ido a El Retiro y a El Corral de la Morería.

En este vídeo, Nuria Roca también critica a quienes apuntan que Federico de Dinamarca visitó España para romper con Genoveva Casanova: "Me parece muy peliculero todo". Escucha la defensa de la presentadora a su amiga en el vídeo principal de la noticia.